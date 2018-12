Der US-Aktienmarkt ist auch 2018 im globalen Vergleich in EUR wieder der beste Markt. Dieser bereits seit einigen Jahren andauernde Höhenflug ist jedoch bei genauerer Betrachtung sehr stark von einem Sektor bzw. einer Gruppe von Unternehmen getrieben, macht Spängler IQAM Invest in einer Aussendung aufmerksam und betont auch gleichzeitig, nicht in die als FAANG-Aktien bekannten Unternehmen Facebook , Amazon , Apple , Netflix und Google (Alphabet ) investiert zu sein. "FAANG-Aktien sind im Portfolio bei Spängler IQAM Invest nicht vertreten. Unser Qualitätsansatz für US-Aktien kombiniert die drei Faktoren Value, Sentiment und Quality derartig, dass nur jene Unternehmen die in Summe bei allen drei Faktor-Bereichen am besten abschneiden ins Portfolio gekauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...