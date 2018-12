Mit letzter Woche ging auch ein im Jahresvergleich gemessen an der Primärmarktaktivität% schwacher November zu Ende. Insgesamt liegt das im Novemberverlauf platzierte Anleihevolumen (EUR 83,4 Mrd.) rund 20 % unter dem Vorjahreswert. Seit Jahresanfang ist damit ebenso ein Rückgang von 10 % zu verzeichnen. Performance-seitig hat sich das Bild gegenüber dem Vorjahr nach den Spreadausweitungen deutlich gedreht. So weisen sowohl die Non-Financial (-1,3 % (Investment Grade), -2,9 % (High-Yield)) als auch die Financial Benchmarkindizes ((-0,8 % (Senior), -3,4 % (Subordinated)) negative Gesamtertragsentwicklungen seit Jahresanfang aus. Ratings: Fitch erhöhte am Freitag das Rating von Fiat Chrysler Automobiles NV um zwei Stufen auf BBB- und damit in das ...

