In der vergangenen Woche ging es an den Aktienmärkten aufwärts. Der DAX legte 0,6 Prozent an Wert zu. Rohöl stieg im Wochenvergleich um 1,0 Prozent an, eine Trendwende ist jedoch auch hier bisher nicht in Sicht.

Zusammenfassung:

? "Short", durch Shortsignal (1) und durch den Trendbruch unterhalb von 50,93 (3).

Trend und Kursziele:

Trend:? fallend

Kursziele: moderat 56 (erl.) und ambitioniert 31

Gültigkeit: bis Überschreiten 76,49 (4)

