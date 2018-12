Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Caixin zeigt leichte Zunahmen in Chinas Industrie im November

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November belebt. Der von Caixin Media und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,2 von 50,1 Punkten im Oktober. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Ein Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Trump: China will Zölle auf US-Autos "reduzieren und abschaffen"

China hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugesagt, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". Derzeit lägen die Zölle bei 40 Prozent, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die USA und China hatten sich am Vortag auf einen Waffenstillstand in ihrem Handelskonflikt verständigt. Bei einem Treffen nach dem G20-Gipfel in Buenos Aires einigten sich Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping darauf, vorerst auf die angedrohten neuen Strafzölle zu verzichten.

Russland und Saudi-Arabien einigen sich auf Verlängerung von Opec-Pakt

Russland und Saudi-Arabien wollen die Bemühungen der Opec zur Stabilisierung der Ölmärkte verstärken. Russland habe aber noch nicht entschieden, wie stark man die Produktion kürzen werde, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin am Wochenende. Am Donnerstag und Freitag steht in Wien das Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und der wichtigen Nichtmitglieder wie Russland an. Sie werden darüber entscheiden, ob Produktionsbeschränkungen notwendig sind, nachdem der Ölpreis seit Anfang Oktober aufgrund des Überangebots erheblich gefallen ist.

Katar steigt am 1. Januar aus der Opec aus

Katar will sich aus der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec) zurückzuziehen, um sich auf seine Pläne zur Steigerung der Erdgasproduktion zu konzentrieren. Der geplante Rückzug zum 1. Januar wurde vom Energieminister Saad Sherida al-Kaabi auf einer Pressekonferenz in Doha bekannt gegeben und durch den offiziellen Twitter-Account von der Staatsfirma Qatar Petroleum, die für die Öl- und Gasaktivitäten verantwortlich ist, bestätigt.

Weltbank sagt 200 Milliarden Dollar Klimahilfen für Entwicklungsländer zu

Die Weltbank hat 200 Milliarden Dollar Hilfen für Entwicklungsländer im Kampf gegen den Klimawandel zugesagt. Die Hilfen gelten für den Zeitraum von 2021 bis 2025 und stellen eine Verdopplung der Hilfen des aktuellen Fünf-Jahres-Plans dar, wie die Weltbank am Montag kurz nach Beginn der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz ankündigte. Es handele sich um ein "wichtiges Signal an die größere internationale Gemeinschaft, dasselbe zu tun".

Merz will CDU auch bei Niederlage auf Parteitag zur Verfügung stehen

Der CDU-Politiker Friedrich Merz will seiner Partei auch dann zur Verfügung stehen, wenn sie ihn auf dem Parteitag nicht zum Vorsitzenden wählt. "Es ist für mich völlig klar, dass ich auch nach diesem Parteitag am kommenden Wochenende der CDU zur Verfügung stehe, wenn sie es denn will", sagte Merz in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Nach eigenen Angaben hat Merz bereits eine Vorstellung, wer im Falle seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden sein Generalsekretär werden soll. Einen Namen nannte er aber nicht.

Berlin und Paris mit neuem Vorschlag für Finanztransaktionssteuer

Nach achtjährigem Streit unternehmen Deutschland und Frankreich einen neuen Vorstoß, um eine Finanztransaktionssteuer in Europa einzuführen. Die erzielten Einnahmen könnten "ein Beitrag zu einem Eurozonen-Budget" sein, zitiert die Süddeutsche Zeitung aus einem gemeinsamen Positionspapiers. Länder, die sich daran beteiligen, sollen die Steuereinnahmen mit ihren Beiträgen zum EU-Haushalt verrechnen können. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire wollen ihren Vorschlag am Rande des Euro-Finanzministertreffens an diesem Montag in Brüssel präsentieren.

Macron setzt nach Ausschreitungen auf Dialog mit den "Gelbwesten"

Nach der massiven Gewalt bei Protesten der "Gelbwesten" setzt die französische Regierung auf weitere Gespräche mit den Demonstranten. Präsident Emmanuel Macron wies Premierminister Edouard Philippe an, Vertreter der im Parlament vertretenen Parteien sowie der "Gelbwesten" zu empfangen, wie der Elysée-Palast nach einer Krisensitzung der Regierung mitteilte. Bei den Ausschreitungen waren landesweit gut 260 Menschen verletzt worden, in Paris spielten sich chaotische Szenen ab.

Bei Ausschreitungen hoher Sachschaden am Triumphbogen entstanden

Bei den Ausschreitungen bei den "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich sind am Pariser Triumphbogen Schäden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Der Leiter der nationalen Denkmalbehörde, Philippe Bélaval, beklagte, Randalierer hätten Ausstellungsräume verwüstet und Kunstwerke zerstört. So hätten die Eindringlinge ein Gipsmodell aus den 30er Jahren "kurz und klein" geschlagen und eine Napoleon-Büste aus Marmor "enthauptet". Außerdem wurden Graffities auf das historische Monument gesprüht.

Spaniens ultrarechte Partei Vox zieht in Regionalparlament ein

Die spanische Rechtsaußen-Partei Vox ist bei der Regionalwahl in Andalusien erstmals ins Parlament eingezogen. Die fremdenfeindliche Partei holte bei dem Urnengang am Sonntag nach Auszählung fast aller Stimmen zwölf der 109 Sitze. Damit zieht erstmals seit der Wiedereinführung der Demokratie in Spanien nach dem Tod von Diktator Franco 1975 eine ultrarechte Partei in ein Regionalparlament ein. Die seit Jahrzehnten in Andalusien regierenden Sozialisten von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez erlitten ein Wahldebakel.

Japan/Kfz-Absatz Nov +8,3% gg Vorjahr

Indonesien Verbraucherpreise Nov +0,27% gg Vm (PROG: +0,32%)

Indonesien Verbraucherpreise Nov +3,23% gg Vj (PROG: +3,28%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Nov +3,03% gg Vorjahr (Okt: +2,94%)

Thailand Verbraucherpreise Nov +0,94% gg Vorjahr (PROG +1,03%)

