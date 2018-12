Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts011/03.12.2018/09:00) - Der Technologieführer im Bereich Mobile-Video-Collaboration eyeson übertrifft nach nur sechs Monaten seines iOS- und Android-App-Launches den Meilenstein von 1 Million App-Downloads. eyeson kann damit insgesamt 1,5 Millionen registrierte User vorweisen. Die von eyeson begeisterte Kundenbasis ist global verteilt und beinhaltet ein großes B2B-Upselling-Potential. "In kürzester Zeit einen solchen globalen Kundenstock aufzubauen, zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach unseren mobilen Video-Collaboration-Lösungen gibt. Wir freuen uns speziell über die zahlreichen Corporate User. Hier sehen wir ein großes B2B-Upselling-Potential", so Andreas Kröpfl, CEO und Mitgründer. Um das außergewöhnlich hohe Wachstum weiter zu beschleunigen, hat eyeson eben drei Millionen Euro Venture Capital eingeworben. Für 2019 strebt eyeson eine Kundenbasis von mehreren Millionen B2C/B2B-Usern und einen entsprechend hohen SaaS-Umsatz an. Die Finanzierung wurde vom Leadinvestor eQventure organisiert und von regionalen Investoren wie dem bekannten Technologieinvestor und Mitgründer von ARM Hermann Hauser unterstützt. Für die Begleitung des nächsten Wachstumsschubs wurde ein erfahrener CFO rekrutiert: Bernd Guttmann - bekannt durch den erfolgreichen mySugr Exit an Roche - wird Teil des Management-Teams. "Für uns bricht eine sehr spannende Phase an. Mit Bernd Guttmanns Know-how und Erfahrung sind wir für die nächste Wachstumswelle gut vorbereit", freut sich Michael Wolfgang, CTO und Mitgründer von eyeson. Unsere Story eyeson ist Technologieführer im Bereich Smart Unlimited Video Collaboration. Die Cloud-Software basiert auf der patentierten Single Stream Technologie und ist unlimitiert skalierbar. Daraus resultiert eine reibungslose Video Team Collaboration mit konstanter Bandbreite, unabhängig von der Teilnehmeranzahl. eyeson ist in allen bekannten Collaboration Tools wie Slack, Trello, Jira, Freshdesk, Talkdesk, Zendesk, YouTube und Facebook integriert. Für B2B-Kunden wird ein eigenes API angeboten. 2017 wurde eyeson vom weltweit führenden Marktforschungsunternehmen Gartner Inc. als einzig europäisches Unternehmen mit dem Titel "Cool Vendor in Unified Communications" ausgezeichnet. Kontaktdaten: Aussender: eyeson GmbH Ansprechpartner: Andreas Kröpfl E-Mail: andreas.kroepfl@eyeson.team Website: eyeson.team/business (Ende) Aussender: eyeson Ansprechpartner: Andrea Forstinger Tel.: +43 316 33 99 31 E-Mail: andrea.forstinger@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181203011

