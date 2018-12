Noch vor wenigen Monaten habe ich über ein bedeutendes Offline-Event geschrieben, das Zalando (WKN: ZAL111) auf vielfältige Weise für sich zu nutzen scheint: Die Rede ist natürlich von der sogenannten Modeveranstaltung Bread and Butter. Doch wie der Onlinemodehändler nun berichtete, dürfte es zumindest im kommenden Jahr 2019 keine Neuauflage dieses Happenings geben. Viele Investoren könnten sich nun fragen weshalb. Daher lass uns im Folgenden einen Foolishen Blick auf die Beweggründe werfen und was das unter Umständen für Zalando bedeuten könnte. Zalando stoße mit Bread and Butter an seine Grenzen Soweit wir gegenwärtig wissen, wird es 2019, wie gesagt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...