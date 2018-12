Partystimmung an der Börse nach dem G20-Gipfel in Argentinien: Der Dax startete am Montag mit einem deutlichen Gewinn von 2,5 Prozent auf 11.534 Punkte in den Handel. Börsianer machten dafür den am Wochenende vereinbarten Waffenstillstand im Handelsstreits zwischen China und den USA verantwortlich.

Den vollständigen Artikel lesen ...