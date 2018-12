(shareribs.com) Chicago 03.12.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag fester und wurden dabei vom Optimismus hinsichtlich des US-Handelsstreits mit China getrieben. Am Montag klettern die Sojabohnen weiter. Am Freitag kletterte März-Mais um 4,5 Cents auf 3,7775 USD/Scheffel. Zum Wochenschluss war der Handelstag von Zurückhaltung geprägt. Die Marktteilnehmer wollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...