Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Traditionell ist der Black Friday in den USA der Tag nach Thanksgiving, so die Analysten der DZ BANK. Da Thanksgiving immer am vierten Donnerstag des Novembers gefeiert werde, sei der darauf folgende Freitag ein beliebter Brückentag und werde von vielen Menschen zum Einkaufen genutzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...