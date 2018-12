Das Schweizer Bau- und Baudienstleistungsunternehmen Implenia AG (ISIN: CH0023868554) passt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 an, wie am Montag berichtet wurde. Die Probleme im Segment International haben sich akzentuiert und beschleunigt. Implenia nimmt daher eine Revision der am 21. August 2018 kommunizierten Ziele vor. Damals bezifferte das Unternehmen den für 2018 erwarteten Betriebsgewinn (EBIT) auf rund 130 Mio. Franken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...