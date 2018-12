Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Eine staatsnahe Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 250 Millionen Türkischer Lira hat die Entwicklungsbank International Bank for Reconstruction and Development begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe sei mit einem Kupon von 20,000% ausgestattet, die Zinszahlung erfolge zum 8. November. Laufzeitenede sei der 08. November 2021. Da es sich bei der Fremdwährungsanleihe (ISIN XS1904803134/ WKN A2RT0Y) um eine Doppelwährungsanleihe handele, würden Zins- und Rückzahlung in US-Dollar erfolgen. Privatanleger könnten diese Anleihe ab 10.000 Türkische Lira nominal kaufen. ...

