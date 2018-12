Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) eine Aktienanleihe Classic 9,25% 2019/12 (ISIN DE000DDK4X42/ WKN DDK4X4) mit dem Basiswert Wirecard vor.Das hätten sich die meisten Aktienanleger sicherlich ganz anders vorgestellt. Seien Analysten und Investoren Anfang 2018 noch von steigenden Kursen und einem guten Aktienjahr ausgegangen, habe der DAX am 30.11.2018 mit rund zwölf Prozent im Minus notiert. So schlecht sei es schon seit 2010 nicht mehr gelaufen. Die Verluste beim MDAX (-11,4%) und beim SDAX (-12,7%) lägen in ähnlicher Größenordnung und befänden sich damit sowohl von der Nulllinie, wie auch von den langfristigen Durchschnittsrenditen der Vergangenheit ebenfalls weit entfernt. Nach Berechnungen des Deutschen Aktieninstituts habe es der DAX von 1987 bis 2017 (30 Jahre) auf eine durchschnittliche Rendite von 8,9% pro Jahr gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...