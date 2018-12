Nach der vorläufigen Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit deutet sich an den globalen Aktienmärkten eine Erholungsrallye an. Anleger sollten ihren Fokus jetzt auf chinesische Tech-Werte wie Alibaba, Baidu, Tencent und Co richten, die in den letzten Monaten besonders unter den Spannungen zwischen Peking und Washington gelitten hatten. Wer profitiert am meisten? DER AKTIONÄR hat eine Liste mit aussichtsreichen Aktien zusammengestellt.

