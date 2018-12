Biegt man zur Zentrale in Tettnang ab, sieht man sofort: LTS ist jetzt rot. Und auf dem Parkplatz lila. Und am Eingang grün. Kurzum, LTS ist so wie seine rund 260 Mitarbeiter: bunt. In einem von schwarzweißen Marktbegleitern geprägten Branchenumfeld setzt das Unternehmen bei seiner Neupositionierung einen Farbakzent, um auf den ersten Blick wiedererkennbar zu sein.

"Auf die Frage, wofür LTS steht, bekamen wir von 20 Mitarbeitern 20 verschiedene Antworten", erläuterte Michael Cappello, seit fast einem Jahr Geschäftsführer des Leuchtenherstellers. "Und wenn es intern kein einheitliches Bild vom Unternehmen gibt, wie soll dann der Kunde eine klare Idee von uns bekommen? Deshalb war eine neue Markenpositionierung notwendig."

Mitarbeiter mit Leidenschaft für Licht

Beim Markenrelaunch und der Neupositionierung wurde altes mit neuem kombiniert. Die neue Unternehmensidentität spiegelt sich in einem modernen Corporate Design und einer dynamischeren Logogestaltung wider. Das neue LTS-Logo bildet etwas versteckt nicht nur das elektrische Schaltzeichen der Leuchte und einen elliptischen Lichtkegel in Gestalt eines Reflektors ab, sondern auch das Firmenkürzel in Schreibschrift.

Die drei kleinen Buchstaben greift ebenfalls das neue Firmenmotto "love to shine" auf. "Unsere Mitarbeiter besitzen eine Leidenschaft für Licht. Durch die Identifikation mit dem Unternehmen ...

