(dpa-AFX Broker) - Metzler hat Vonovia von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 43,50 auf 39 Euro gesenkt. In Erwartung moderat steigender Zinsen seien das operative Ergebnis (FFO 1) und der Cashflow des Immobilienkonzerns mittelfristig als bedeutende Risikofaktoren anzusehen, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts dessen erscheine das derzeitige Kursniveau recht hoch./edh/gl

Datum der Analyse: 03.12.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1ML7J1

AXC0102 2018-12-03/10:20