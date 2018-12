In einer kommunalen Unterbringungseinrichtung im nordrhein-westfälischen Sankt-Augustin ist am Sonntagabend eine 17-Jährige tot aufgefunden worden. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, teilte die Bonner Polizei am Montag mit.

Die 17-Jährige war zuvor vermisst worden. Nachdem Spaziergänger an einem Weiher persönliche Gegenstände der jungen Frau gefunden hatten, waren umfangreiche Suchmaßnahmen zunächst erfolglos geblieben. Aus den Ermittlungen der Behörden ergaben sich allerdings Anhaltspunkte auf einen möglichen Aufenthaltsort der aus Rheinland-Pfalz stammenden 17-Jährigen bei einem Bekannten in Sankt-Augustin. Der Bekannte, ein 19-Jähriger mit deutscher und kenianischer Staatsangehörigkeit, wurde von Polizeifahndern an seiner Wohnanschrift, einer Unterbringungseinrichtung, in der auch Wohnungslose untergebracht werden, angetroffen und überprüft.

Er gab gegenüber den Beamten an, dass sich die Vermisste leblos in seiner Wohnung befinden würde. Ein alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission die Ermittlungen. Weitere Details zum Ablauf und Hintergrund des Tatgeschehens waren zunächst unklar.