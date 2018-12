LONDON (Dow Jones)--Unilever kommt mit dem Ausbau des Nahrungsmittelgeschäfts voran. Wie erwartet übernimmt das britisch-niederländische Unternehmen Teile des entsprechenden Geschäfts der britischen Glaxosmithkline (GSK). Für das Portfolio Health Food Drinks (GSK HFD) in Indien, Bangladesch und 20 weiteren asiatischen Märkten zahlt Unilever insgesamt 3,3 Milliarden Euro. Beglichen wird die Summe in bar sowie in Aktien der indischen Hindustan Unilever Ltd.

2018 komme GSK HFD auf einen Umsatz von 550 Millionen Euro, davon werden rund 90 Prozent in Indien erlöst. Herzstück des Ernährungsgeschäfts ist die Marke Horlicks, ein in Indien beliebtes Malzmilchgetränk.

Unilever baut derzeit sein Portfolio um, zu dem Ben & Jerry's-Eiscreme, Dove-Seife und Lipton-Tee gehören. Auf diese Weise will das Unternehmen das Wachstum inmitten harten Wettbewerbs und sich veränderndem Konsumentengeschmack wieder ankurbeln.

December 03, 2018

