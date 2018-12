US-Dollar: Ab 2019 nur noch eine "Schrottwährung"?

Der US-Dollar war 2018 äußerst beliebt. Alle Welt flüchtete in den sicheren Hafen. 2019 wird das anders.

Die Dollarstärke in diesem Jahr war so nicht zu erwarten. Der Dollar bewegt sich in langen Zyklen (Grafik 1). Seitdem es freie Wechselkurse gibt, tendierte der Dollar zu regelmäßigen Aufwertungen. Dieses Aufwertungsrunden dauerten zwischen 5 und 7 Jahre. Was aufwertet, wertet auch irgendwann wieder ab. Zuletzt wertete der Dollar von 2001 bis 2011 ab.

Mit hoher Zuverlässigkeit hält sich der Dollar an den Zyklus, der aus 5 Jahren Aufwertung und ungefähr 10 Jahren Abwertung besteht. Die letzte Aufwertung begann 2011 und endete vorerst im Jahr 2016, also wieder 5 Jahre nach dem Tief.

