Bärenmarkt: Ist das jetzt das Signal?

Jahrelang kauften US-Anleger Aktien auf Pump. Doch jetzt geht die sogenannte Margin Debt deutlich zurück. Kommt es zum Crash am US-Aktienmarkt?

Der Aktienkauf auf Pump ist ein guter Frühindikator für die Entwicklung der Aktienmärkte. In Boomphasen greifen viele Anleger am US-Aktienmarkt auch zu Krediten, um Aktien zu kaufen und so von Kursgewinnen zu profitieren. Gerät der Bullenmarkt dann ins Stocken, müssen sich die verschuldeten Investoren besonders schnell von ihren Aktien trennen.

Schließlich müssen die für den Wertpapierkauf aufgenommenen Kredite ganz unabhängig davon bedient werden, wie sich die Wertpapiere entwickeln. Zudem dienen die Aktien als Sicherheiten für die Kredite. Sinkt der Wert der Sicherheiten, kann es zum gefürchteten Margin Call kommen. Der Broker fordert den Investor auf, entweder kurzfristig Geld nachzuschießen oder die Papiere (mit Verlust) zu verkaufen.

Die Margin Debt zeigt das Volumen der ausstehenden Wertpapierkredite am US-Aktienmarkt. Trendwenden zeichnen sich bei der Margin Debt oft früher ab, als bei den Kursen selbst.

Im Jahr 2007 erreichte die Margin Debt bereits im Juli einen Höchststand, der im weiteren Verlauf nicht mehr überschritten wurde, während der S&P 500 im Oktober nochmals ein neues Hoch markierte. Auch im Jahr 2000 erreichte die Margin Debt ihren Höchststand Monate bevor es die Aktienmärkte taten.

Den vollständigen Artikel lesen ...