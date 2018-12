Überraschung: Deutschland ist eigentlich ganz arm

Der deutsche Staat ist sogar ärmer als Uganda und Kenia, wie eine IWF-Studie ergeben hat. Die Studie stellt Vermögenswerte von Staaten ihren Verbindlichkeiten gegenüber. Deutschland schneidet mit einem negativen Nettovermögen ab, ist also eigentlich überschuldet.

Keine Frage: Deutschland ist eines der wirtschaftlich leistungsfähigsten und erfolgreichsten Länder weltweit, wie man zum Beispiel am Bruttoinlandsprodukt (BIP), also der Summe aller in einem Jahr hergestellten Waren und Dienstleistungen, ablesen kann. Aber der wirtschaftliche Erfolg schlägt sich weder in einem besonderen Reichtum bei den Privatpersonen noch beim deutschen Staat nieder. Ganz im Gegenteil: Der deutsche Staat gehört weltweit sogar zu den eher ärmeren Staaten, wie eine neue IWF-Studie ergeben hat.

Die IWF-Studie liefert erstmals ein umfassendes Bild der Vermögenslage vieler Länder weltweit. Bei der Ermittlung des Vermögens ging der IWF so vor, wie auch Unternehmen vorgehen, wenn sie eine Bilanz aufstellen: Erstmals wurden sowohl sämtliche Vermögenswerte als auch Verbindlichkeiten der Staaten ermittelt und einander gegenübergestellt. Die IWF-Studie folgt also dem Prinzip der "doppelten Buchführung", wonach sich das Reinvermögen aus der Differenz zwischen den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Schulden) ergibt.

