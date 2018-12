Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandeldeutlich fester präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit3.136,85 Punkten nach 3.074,94 Einheiten am Freitag errechnet, dasist ein Plus von 61,91 Punkten bzw. 2,01 Prozent.Europaweit zogen die Börsen deutlich an. Angetrieben wurden sievon den neuesten Entwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...