Bong AB's equity rights will be delisted. The last day of trading is tomorrow, December 4, 2018. Security name: Bong TO ---------------------------- Short name: BONG TO ---------------------------- ISIN code: SE0007953534 ---------------------------- Orderbook ID: 118843 ---------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm, telephone +46 8 405 60 00, or iss@nasdaq.com.