FRANKFURT (Dow Jones)--Die Annäherung zwischen den USA und China bei derem bilateralen Treffen am Rande des G20-Gipfels vom Wochenende sorgt zum Start der neuen Woche für eine Euphoriewelle. Nachdem bereits in Asien die Aktienkurse kräftig zulegten, geht es auch in Europa steil nach oben. Und das, obgleich die gefundene Vereinbarung im US-chinesischen Handelsstreit weniger ein Durchbruch als eher eine Art Waffenstillstand ist.

Der DAX macht einen Satz um 2,7 Prozent nach oben auf 11.553 Punkte, womit er auch den starken Widerstandsbereich um 11.400 Punkte überwindet. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 2,2 Prozent an auf 2.243 Zähler.

"Mehr als ein Waffenstillstand ist das nicht", kommentiert ein Marktexperte den Deal zwischen den USA und China. Es gebe eine 90-tägige Feuerpause, in der keine Tarife erhöht werden sollten, danach könne es aber sofort weitergehen: "Der Markt dürfte aber feiern, dass damit die Gewinne des ersten Quartals 2019 ungefährdet sind und auch sicher zu schätzen". Dies reiche für Kursgewinne.

Auf positive Resonanz - wenn auch nur am Rande - dürften die Gedankenspiele des Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, bei den Börsianern stoßen. Er hat mit Blick auf die Absicherung der Rente gefordert, Arbeitnehmer stärker an den Kapitalmärkten zu beteiligen. Denkbar wäre für Merz ein jährlicher Freibetrag, unter dem man einen auf Aktien basierten Spar- oder Vorsorgeplan aufbaut.

Ölpreise explodieren nach russisch-saudischem Treffen

Klare Tagesgewinner sind Rohstoffaktien. Für den entsprechenden Stoxx-Sektorindex geht es um über 5 Prozent nach oben. Zum einen treiben nachlassende Sorgen vor einem Nachfragerückgang seitens Chinas, zum anderen steigende Ölpreise. Brentöl kostet fast 5 Prozent mehr als am Freitag. Hintergrund ist ein weiteres Treffen am Rande des G20-Gipfels: Russland und Saudi-Arabien wollen die Bemühungen der Opec zur Stabilisierung der Ölmärkte verstärken.

Am Donnerstag und Freitag steht in Wien das Opec-Treffen und der wichtigsten Nichtmitglieder wie Russland an. Dort soll entschieden werden, ob Produktionsbeschränkungen notwendig sind, nachdem der Ölpreis seit Anfang Oktober aufgrund des Überangebots um rund 30 Prozent gefallen ist.

An zweiter Stelle bei den Branchen liegen Autoaktien mit einem Plus von 4,1 Prozent. Hier stützt, dass China den USA die Senkung von Importzöllen zugesagt hat. Davon profitieren auch Daimler und Co, soweit sie in den USA Autos für den Export nach China bauen. In den Hintergrund getreten sind zunächst Sorgen, dass US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Autoimporte aus der EU einführen könnte. Daimler und BMW gewinnen um 6 Prozent, VW knapp 5 Prozent. Peugeot und Renault legen weit weniger deutlich zu.

Gekauft werden auch Aktien von Luxusgüterherstellern - ebenfalls mit Blick auf den wichtigen Absatzmarkt China. Kering, LVMH und Richemont gewinnen 4 bis 5 Prozent an Wert.

Um 8,4 Prozent nach oben geht es im MDAX für K+S. Der Düngemittel- und Salzhersteller hat mitgeteilt, dass die Kaliproduktion im Werk Werra trotz anhaltender Trockenheit zumindest bis Weihnachten gesichert ist. Entsorgungsbedingte Produktionsunterbrechungen seien bei weiter extremer Trockenheit nur noch über die Feiertage bis zum 1. Januar 2019 zu erwarten. Händler berichten außerdem, dass immer mehr Positionen auf einen fallenden K+S-Aktienkurs abgesichert würden, was ein gutes Zeichen sei.

Dollar schwächelt

Am Devisenmarkt fällt der Dollar auf breiter Front zurück und gibt damit fast sämtliche Gewinne vom Freitag wieder preis. Am Anleihemarkt fallen die Kurse, weil die nun risikofreudiger agierenden Anleger einen Bogen um die vermeintlich sicheren Festverzinslichen machen. Der Goldpreis zieht etwas an um 8 Dollar auf 1.231 je Feinunze. Hier hilft der schwächere Dollar, aber auch Zinsüberlegungen mit Blick auf den zunächst eingedämmten Handelsstreit dürften das Edelmetall stützen, das selbst keine Zinsen abwirft.

Dass der Dollar nachgebe, sei nicht nur mit "risk on" zu erklären, erläutert Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann. Ein eskalierender Handelsstreit hätte in den USA inflationär wirken können und die US-Notenbank doch zu deutlicheren Zinsschritten zwingen können. Danach sehe es zumindest im Moment aber nicht aus.

US-Börsen am 5.Dezember geschlossen

Aus den USA kommt derweil die Mitteilung, dass die US-Börsen am Mittwoch, 5. Dezember, geschlossen bleiben werden. Der Tag ist zum nationalen Gedenktag für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush ausgerufen worden.

