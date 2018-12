FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens AG und der Ingenieurdienstleister ST Engineering aus Singapur haben gemeinsam einen Großauftrag für ein schwimmendes Kraftwerk in der Dominikanischen Republik erhalten. Auftraggeber ist die Seaboard Corporation, eine Tochtergesellschaft des Stromerzeugers Transcontinental Capital Corporation (Bermuda) Ltd. Ein Auftragsvolumen für das Projekt Estrella del Mar III wurde nicht genannt. Das schwimmende Kraftwerk mit einer Leistung von 145 Megawatt (MW) soll im Frühjahr 2021 den Betrieb in der Hauptstadt Santo Domingo aufnehmen.

