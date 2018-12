Zürich - Die Billigung des Brexit-Vertrags durch die EU sorgte für eine positivere Stimmung am Montag in Europa. Gestützt wurde die Kurserholung auch von den jüngsten Signalen aus Rom. Nach Andeutungen des US-Notenbankchefs, dass sich das Zinsniveau langsam dem neutralen Bereich nähere, sind am Mittwoch die Börsen in den USA mit kräftigen Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Der S&P500 gewann am selben Tag 2.5% und über die Woche sogar fast 5%.

Ansonsten lähmte die Unsicherheit über einen möglichen Deal von Trump mit Xi am G20 Gipfel. Der Euro Stoxx 50 erholte sich über die Woche 1.4% und der DAX 0.6%. Der SMI konnte sogar über 2% zulegen, getragen von Roche (+4.2%) und Novartis (+3.4%).

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen glitten in den USA nochmals ein paar Basispunkte gegen die 3.0% Zone zurück. In Deutschland sank die Rendite im Bund auf 0.30% und in der Schweiz auf -0.09%.

USD durch Powell-Rede kaum bewegt

Der USD hat sich nach den taubenhaften Aussagen vom FED Chef Powell nur kurz ...

