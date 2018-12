Zürich - Die Einkaufsmanager der Schweizer Industrieunternehmen sind im November zumindest wieder minim optimistischer geworden. Der sogenannte Purchasing Manager's Index (PMI, saisonbereinigt) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 57,7 Indexpunkte.

Der Index hat sich damit im November über seinem langfristigen Durchschnitt stabilisiert und lag über den Erwartungen: Von AWP befragte Ökonomen hatten einen Wert zwischen 55,0 bis 56,5 Punkten vorhergesagt. Beim wichtigen Frühindikator deuten Werte von über 50 Punkten auf Wachstum hin.

Der PMI für die Industrie liegt somit nach wie vor weit in der Wachstumszone und ist damit das Spiegelbild einer immer noch vergleichbar robusten Industriekonjunktur, wie die Credit Suisse, die den Index gemeinsam mit procure.ch ermittelt, am Montag in einem Communiqué schrieb.

Dynamischer als im Vormonat

Positiv stimme zudem, dass im November die Produktion wieder dynamischer zugenommen habe als im Vormonat, hiess es weiter. Die entsprechende Subkomponente kletterte um 4,3 Punkte auf 58,4 Zähler, was ebenfalls ...

