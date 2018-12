Die KAP AG (ISIN: DE0006208408) eine börsennotierte, mittelständische Industriegruppe mit Fokus auf wachstumsstarken Industriesegmenten, hat ihre Q3 Zahlen geliefert. Leichte Steigerung bei Umsatz und EBITDA.

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,4 % auf 329,4 Mio. EUR (Vj. 318,5. Mio. EUR). Dies ist weitgehend auf das deutliche Wachstum in den Segmenten engineered products, it/services und surface technologies zurückzuführen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 8,4 % auf 36,3 Mio. EUR (Vj. 33,5 Mio. EUR). Entsprechend verbesserte sich die EBITDA-Marge um 0,7 Prozentpunkte auf starke 11,0 % (Vj. 10,3 %). Damit lag die Marge weiterhin deutlich über der Mindestzielvorgabe von 10 %. "Wir blicken sehr zufrieden auf die ersten neun Monate zurück. Auch im dritten Quartal haben sich unsere Segmente robust entwickelt. Wir liegen in allen Bereichen voll im Plan und konnten die seit Jahresmitte aufgetretenen Rohstoffpreiserhöhungen sogar mehr als kompensieren. Das ist ein deutlicher Beweis für die nachhaltige Wachstumsdynamik und Ertragskraft unserer Segmente", kommentiert Guido Decker, Vorstandsvorsitzender der KAP. Für das Gesamtjahr 2018 erwartet KAP insgesamt ein auf gleichem Niveau fortgesetztes Umsatzwachstum bei leicht geringerer EBITDA-Marge von rund 10,5 % aufgrund von Restrukturierungsrückstellungen. Damit liegt die EBITDA-Marge weiterhin über der Mindestzielvorgabe. Alles im Plan In den ersten neun Monaten 2018 stiegen die Umsatzerlöse im Segment engineered products um 3,4 % auf 131,6 Mio. EUR (Vj. 127,3 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich überproportional um 12,1 % auf 11,1 Mio. EUR (Vj. 9,9 Mio. EUR). Hier wirkten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...