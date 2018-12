Die Annäherung im Handelskonflikt zwischen China und den USA sorgt für Erleichterung auf dem Börsenparkett und schiebt die Kurse munter an. Der DAX springt über 11.500 Punkte und auch die Ölpreise sind deutlich im Plus. Cornelia Frey berichtet über den Wochenauftakt an den Finanzmärkten.