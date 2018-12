BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Aufarbeitung des Dieselskandals sieht VW-Rechtsvorständin Hiltrud Werner das "schwierigste Jahr aller Zeiten" auf den Autobauer zukommen. "Wir haben noch Verfahren in 50 Ländern", sagte Werner im Gespräch mit der Financial Times. Es sei nicht so sehr die Höhe der möglichen Strafzahlungen, die die 52-Jährige sorgen, sondern die schiere Komplexität aller Prozesse. "Das ermüdet unserer Arbeitskraft", ergänzte sie. VW werde nicht binnen einer Woche aus den schlechten Nachrichten herauskommen.

Bisher hat der Dieselskandal um mit Abschalteinrichtungen manipulierte Motoren den Konzern rund 28 Milliarden Euro gekostet. Anders als in Europa haben die Wolfsburger in den USA eine halbe Million Kunden entschädigt. Insgesamt haben VW und seine Konzernmarken bei 11 Millionen Autos betrogen. In Deutschland läuft vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig das Musterverfahren der VW- und Porsche-Aktionäre gegen das Unternehmen. Sie beklagen, zu spät über die Diesel-Affäre informiert worden zu sein.

In Großbritannien bereiten Anwälte außerdem eine weitere Sammelklage vor, der sich getäuschte Autobesitzer von Australien bis Brasilien anschließen sollen. Eigentlich ist der Vorstand voll durch die Umwälzungen der Autobranche hin zu Elektromotoren und selbstfahrenden Autos gefordert.

December 03, 2018

