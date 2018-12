Bonn (ots) - Das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung hat die neue Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik eröffnet. Dazu erhielten jetzt knapp 4.000 Schulen in Deutschland, die zum Abitur führen, die Aufgabenblätter für 2019.



Am Bundeswettbewerb Mathematik können Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen teilnehmen. Auf sie warten kniffelige Aufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Ziel des Wettbewerbs ist es, Interesse und Freude an der Mathematik zu wecken und zu vertiefen. Mit ansprechenden und anspruchsvollen Aufgaben sollen Schüler ihre Fähigkeiten erproben und weiterentwickeln.



Zum Start der neuen Runde betonte Patrick Bauermann, Leiter des Bundeswettbewerbs Mathematik: "Beim Bundeswettbewerb geht es keineswegs nur um Rechenkünste, sondern vor allem um Ausdauer und Lust am Knobeln. In der Mathematik kommt es darauf an, präzise zu denken und kreative Lösungen zu finden."



Die Teilnehmer können die Aufgaben entweder alleine lösen oder sich maximal zu einer Dreiergruppe zusammenschließen. Die eingereichten Beiträge durchlaufen ein Korrekturverfahren, bei dem jede Arbeit mindestens zweimal begutachtet wird. Alle Teilnehmer werden im Juni über das Ergebnis informiert und erhalten die Lösungsbeispiele zu den Aufgaben. Einsendeschluss für die erste Runde ist der 4. März 2019.



Die Preisträger der ersten Runde qualifizieren sich für die zweite Runde, in der wieder neue Aufgaben gelöst werden müssen. Im weiteren Wettbewerbsverlauf gibt es noch eine dritte Runde, in der Anfang 2020 die Bundessiegerinnen und Bundessieger ermittelt werden.



Partner des Bundeswettbewerbs Mathematik 2019 sind der Arbeitgeberverband Gesamtmetall und die Talanx AG. Die Aufgaben stehen auf der Homepage www.bundeswettbewerb-mathematik.de ab sofort zum Download bereit.



Über Bildung & Begabung



Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Mit seinen Wettbewerben und Akademien hilft es Jugendlichen, ihre Stärken zu entdecken - unabhängig davon auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Bildung & Begabung bringt Experten auf Fachtagungen zusammen und hält im Internet Informationen für Lehrer, Eltern und Schüler bereit. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.



