Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es an den Vortagen seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Dabei habe sich der Kursverlauf auch am Freitag wieder an den steileren Abwärtstrend der Vorwochen bewegt, könne diesen nun aber mit einem Kurssprung überwinden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...