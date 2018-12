Die Industriestimmung in der Eurozone ist im November auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren gefallen. Wie das Institut IHS Markit am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,2 Punkte auf 51,8 Zähler. Das ist der tiefste Wert seit August 2016. Allerdings fiel der Rückgang etwas schwächer aus als ursprünglich gedacht. In einer ersten Schätzung war Markit noch von 51,5 Punkten ausgegangen.

In den drei größten Euroländern Deutschland, Frankreich und Italien trübte sich die Stimmung jeweils ein. In der viertgrößten Volkswirtschaft Spanien hellte sie sich dagegen auf. In Italien liegt der Indikator mittlerweile deutlich unter der Wachstumsgrenze von 50 Punkten und auf dem tiefsten Stand seit fast vier Jahren. Im dritten Quartal war die italienische Volkswirtschaft bereits leicht geschrumpft, wie aus Zahlen von vergangener Woche hervorging.

Die Talfahrt des Industriesektors in der Eurozone beschleunige sich, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Belastet werde der Sektor nicht nur durch Handelskonflikte und Zölle, sondern auch von der gestiegenen politischen Unsicherheit. Möglicherweise handele es sich nicht nur um eine Wachstumsdelle: "So wie es aussieht, stellen sich die Unternehmen auf eine anhaltend schwache Nachfrage ein."

Region/Index November Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 51,8 51,5 51,5 52,0

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 51,8 51,6 51,6 52,2

FRANKREICH

Verarb. Gew. 50,8 50,7 50,7 51,2

ITALIEN

Verarb. Gew. 48,6 48,9 --- 49,2

SPANIEN

Verarb. Gew. 52,6 51,5 --- 51,8°

(Angaben in Punkten)

