Warum läuft ohne V2X-Tests gar nichts? Das Konzept des vernetzten Fahrzeugs ist ein relativ neuer Begriff, der aufkam, als Fahrzeuge sukzessiv ihre Kommunikationsfähigkeiten gesteigert haben. Science Fiction hat seit vielen Jahren miteinander kommunizierende und selbstfahrende Fahrzeuge prognostiziert, und die Entwicklungen im Bereich der Konnektivität sollten dazu führen, dass sie in nächster Zukunft Realität werden. Die Komplexität des modernen automobilen Ökosystems erhöht sich weiter, da mehr und mehr Technologien in den Bereichen von Kommunikations- bis zu Sicherheitssystemen hinzukommen. Das Hinzufügen der zahlreichen Funktionen, die für die Fahrerassistenz erforderlich sind, gefolgt von solchen, die ein komplett autonomes Fahren erlauben, wirft die Frage nach der Sicherheit und Zuverlässigkeit auf. Nur durch intensive Tests von der Entwicklung bis zur Fertigung - inklusive Konformitätsprüfungen, Interoperabilitäts- oder Feldtests - lässt sich die Leistungsfähigkeit und die Koexistenz der Geräte gewährleisten.

Herausforderungen bei V2X-Tests von Endgeräten

V2X-Endgeräte (Vehicle to Everything) beinhalten neben den V2X-Kommunikationsfunktionen auch Navigation, Telematik, Infotainment und andere Sicherheitselemente. Bei einer Betrachtung von Testanforderungen gilt es, auch störende Einflüsse von anderen Diensten zu berücksichtigen. Die Erfüllung strenger Vorgaben wird obligatorisch, um die Interoperabilität und die Leistung in diesen Anwendungen sicherzustellen. Vorschriften, Spezifikationen für Konformitätstests und Typengenehmigungen werden ständig weiterentwickelt und beinhalten Sicherheitsaspekte, um sich vor Cyberangriffen zu schützen.

Eine ideale Testlösung für V2X-Tests von entsprechenden Endgeräten sollte folgende Elemente umfassen:

Kosteneffizienz: Die Durchführung von Feldtests dürfte aus Zeit- und Kostengründen unerschwinglich ...

