London (www.aktiencheck.de) - Wir bleiben vorsichtig gegenüber dem Wirtschaftswachstum in Europa, da der politische Gegenwind zunimmt: Brexit im März 2019, die schwindende Popularität der Großen Koalition in Deutschland, die EU-Parlamentswahlen im Mai 2019 und der Haushaltsvorschlag der italienischen Regierung, so Aneeka Gupta, Associate Director Research von WisdomTree. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...