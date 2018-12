Frère sei am Montag im Alter von 92 Jahren verstorben, teilte die Groupe Burxelles Lambert (GBL), an der Pargesa eine Beteiligung von 50 Prozent hält, mit.Der Belgier Albert Frère hatte 1981 die Beteiligungsgesellschaft Pargesa Holding mitgegründet, die ab 1982 schrittweise die Kontrolle an GBL übernahm. 2015 trat er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...