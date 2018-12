Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Asian Development Bank hat eine staatsnahe Anleihe mit einer Laufzeit bis November 2020 begeben, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage eine Milliarde US-Dollar. Die Anleihe (ISIN US045167EK55/ WKN A2RUVJ) sei mit einem Kupon von 1,875% ausgestattet, welcher halbjährlich je im Mai und im November gezahlt werde. Die Anleihe sei mit 1.000 US-Dollar nominal anlegerfreundlich gestückelt. Am Börsenplatz Stuttgart könne die Abwicklung sowohl in Euro als auch in US-Dollar erfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...