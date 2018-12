Die Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500) hat mit der Duran Machinery in Istanbul/Türkei die 80%ige Übernahme ihres Geschäfts mit Faltschachtelklebeanlagen vereinbart. Der Produktbereich mit rund 50 Mitarbeitern soll in die Gesellschaft Koenig & Bauer Duran eingebracht und in die Koenig & Bauer-Gruppe integriert werden. Das bisherige, erfahrene Management wird der Leitung des neuen Unternehmens angehören. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt, fertigt und vertreibt Duran Machinery Faltschachtelklebemaschinen in unterschiedlichen Formaten ...

