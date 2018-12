Gegenüber dem US-Dollar notiert die Gemeinschaftswährung am Vormittag bei 1,1365 Dollar und damit etwas höher als am Freitag.Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro kaum verändert gegenüber dem Schlusskurs von letzter Woche. Am Vormittag liegt der Kurs bei 1,1337. Der Dollar gab derweil zum Wochenbeginn etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...