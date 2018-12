FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 1400 (1030) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 120 (100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES INTU PROPERTIES WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 100 PENCE - BERENBERG CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 312 (340) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 740 (730) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1010) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP INITIATES HOMESERVE WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1100 PENCE - FTSE INDICATED +1.59% TO 7091 (CLOSE: 6980.24) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 640 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1400 (1340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 350 (345) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 190 (221) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' ('REDUCE') - TARGET 3500 (2000) PENCE - JPMORGAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 855 (1025) PENCE - JPMORGAN CUTS HALMA PRICE TARGET TO 1185 (1200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 245 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 345 (410) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 930 (1015) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 1025 (1180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 402 (416) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 315 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6000 (6300) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES AFH FINANCIAL PRICE TARGET TO 563 (540) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1850 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM'



