St. Gallen - Der Franken hat seit der Regierungsbildung in Italien im Mai handelsgewichtet über vier Prozent an Wert zugelegt. Gegenüber dem Euro ist er sogar fast sechs Prozent teurer geworden. Gemildert hat die Aufwertung, dass der Dollar in dieser Periode ebenfalls zugelegt hat. Die Stärke des Frankens als Reaktion auf den Kon-frontationskurs der Römer Regierung mit der EU hat in Erinnerung gerufen, dass der Mythos des Frankens als «Sicherer Hafen» nicht an Bedeutung verloren hat. Das gilt insbesondere dann, wenn die Wogen in der Eurozone hochgehen.

An diesem Bild wird sich im nächsten Jahr wenig ändern. Die Herausforderungen in der Eurozone werden nicht kleiner werden. Der Streit mit Italien um die Budgetvorgaben wird sich zuspitzen. Die italienischen Politiker werden sich als Opfer der EU und der deutschen Sparpolitik inszenieren. Dabei lauert die grösste Gefahr für ihre Vorhaben im Innern.

Die Politik in Europa beeinflusst die Wechselkurse

Die Italiener werden zunehmend Geld von den italienischen Banken abziehen und ins Ausland schaffen. Diese Kapitalflucht verschärft die eh schon kritische Refinanzierungslage der Banken. Um einen Kollaps zu verhindern, wird sich die Regierung ...

