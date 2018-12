Mit dem Atomabkommen 2015 schöpften die Menschen in Iran Hoffnung auf eine Besserung ihrer Situation. Ökonomen allerdings zeigen, dass die einfache Bevölkerung von den Ölgeschäften kaum profitierte. Warum das so ist.

Herr Krieger, seit Anfang des Jahres demonstrieren iranische Bürger gegen das Regime. Die Währung verfällt, die Wirtschaftsleistung sinkt, die Einkommensungleichheit steigt. Anfang November nun hat die US-Regierung die Sanktionen gegen Iran deutlich verschärft und zwingt die Weltgemeinschaft, von einigen Ausnahmen einmal abgesehen, iranische Ölimporte auf null zu reduzieren. Wie wird sich das Ölembargo auf die Lage der iranischen Bevölkerung auswirken?Das ist schwer zu sagen. Mein Kollege Mohammad Reza Farzanegan und ich haben in einer Studie gezeigt, dass ein Anziehen der iranischen Ölexporte oder ein Anstieg der Ölpreise die ökonomische Ungleichheit im Land in den vergangenen 40 Jahren stets erhöht hat. Unsere Daten umfassen die Jahre zwischen 1973 und 2016. Wir haben also sowohl die Monarchie als auch die islamische Republik untersucht, die Zeit vor Einführung der Sanktionen und die nach der Aufhebung 2015. Daraus allerdings zu schließen, die Wiedereinführung der Sanktionen verbessere die Lage der Bevölkerung, wäre zu simpel.

Die USA sollen acht Länder von den Sanktionen gegen Iran ausgenommen haben, darunter angeblich China, Indien und Russland. Wie sehr entlastet das die iranische Wirtschaft?Es hat mich überrascht, dass die Amerikaner das Embargo nicht ernsthaft durchsetzen. Diese acht Ausnahmen sind substanziell, denn sie absorbieren einen Großteil des Drucks auf Iran. Hinzu kommen die iranischen Phantomtanker, die ihre Transponder deaktiviert haben und heimlich über die Weltmeere schippern, um Öl zu exportieren. Beides unterläuft die Sanktionen. Irans Wirtschaft wird unter den Sanktionen leiden - aber nicht so extrem, wie das vor zwei oder drei Jahren der Fall gewesen ist.

Irans Regierung bezeichnete die Wirtschaftssanktionen vor 2015 als Ursache für die wirtschaftliche Krise im Land und die Einkommensungleichheit - was auch weite Teile der Bevölkerung glaubten. Was sagen Ihre Daten zu dieser Sichtweise?Durch die Sanktionen sind in bestimmten Branchen Arbeitsplätze verloren gegangen, sie zeigten also durchaus Wirkung. Dass die Sanktionen ursächlich für Einkommensungleichheit und die wirtschaftlichen Probleme sind, trifft allerdings nicht zu. Wir können höchstens von einer Katalysatorwirkung sprechen. Verantwortlich für die Einkommensungleichheit sind andere ...

