Helmut Gottlieb ist mit der iranischen Bank Melli in Hamburg zwischen die Fronten des Wirtschaftskriegs der USA mit dem Iran geraten. Begegnungen mit einem, der kein Mullah-Banker sein will.

Der Weg zur Welt-Atomkrise führt über eine marmorverkleidete Schalterhalle in der Hamburger Innenstadt. Von der Wand blickt Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Chamenei. Der Weg führt über einen Perserteppich, vorbei an Porträts grimmig dreinblickender Iraner mit Schnurrbärten, hinein in einen holzvertäfelten Konferenzraum. Hier sitzt Helmut Gottlieb, bietet Kaffee, Wasser und Schokoriegel an und sagt: "Wir sind eine Bank und haben mit Politik nichts zu tun."

Helmut Gottlieb, 57, promovierter Jurist aus Salzburg, Karriere bei der Commerzbank in Kanada, Österreich-Chef der Citigroup, Vermögensverwalter in London, ist seit zwei Jahren Chef der Deutschland-Filiale der größten iranischen Bank Melli. Er hat 35 Mitarbeiter und eine Bilanzsumme von 522 Millionen Euro im Jahr. Und: ein Problem. Seit ein paar Wochen steht er mit seiner Bank im Zentrum einer weltweiten Auseinandersetzung um Wirtschaftsmacht, Handelsströme und Atomraketen.

US-Präsident Donald Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und überzieht das Land mit "den härtesten Sanktionen aller Zeiten". Vor allem auf die Banken hat er es abgesehen - auch auf die Bank Melli. Für Trump sind Finanzleute wie Gottlieb Mullah-Banker, die das iranische Atomprogramm und Terrorgruppen wie die Hisbollah-Miliz finanzieren.

Die EU hat sich eingeschaltet, will den Handel mit dem Iran aufrechterhalten, um eine Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Doch wer Gottlieb in diesen Wochen begleitet, merkt schnell, wie vergeblich dieses Unterfangen ist. An der Bank Melli zeigt sich, wie effektiv und gründlich die USA sein können, wenn es darum geht, ihren Feinden zu schaden. Und wie mühsam es für diese ist, dagegen anzukommen. Es ist das Protokoll eines aussichtslosen Kampfes.

Erstes Treffen: der Mut des Anfangs

Ende Oktober erzählt Helmut Gottlieb fröhlich vom Iran, einem Land, in dem er noch nie gewesen war, bis er Chef der Bank Melli wurde. Der Iran, das waren für ihn schwarz verhüllte Frauen, die besetzte amerikanische Botschaft 1979. Als er dann das erste Mal hinfuhr, wurde er "positiv überrascht": Die Menschen seien sehr offen gewesen. Von Verstößen gegen Menschenrechte "weiß ich nicht mehr, als der westlichen Presse zu entnehmen ist". Und die Vorwürfe gegen seine Bank, im Iran Firmen finanziert zu haben, die am Atomprogramm beteiligt waren? Noch mal: Man sei ein Geldhaus und kein Vasall von Teheran.

Man könnte das leichtsinnig nennen, oder naiv. Doch das ist Helmut Gottlieb nicht. Er ist nur sehr, sehr vorsichtig. Vieles von dem, was er während der mehrfachen Treffen mit der WirtschaftsWoche sagt, belegt, dass er nicht nur über sich selbst, sondern auch über seinen Arbeitgeber lachen kann. Doch diese Äußerungen will er später nicht gedruckt sehen, aus Angst vor den Reaktionen aus Teheran. Viel lieber betont er, dass seine Bank "peinlich genau" auf die Einhaltung der deutschen Gesetze bei der Geldwäscheprüfung achte. Und bei Kontrollen zur Terrorismusfinanzierung, die im Oktober stattgefunden hätten, seien keine Verstöße festgestellt ...

