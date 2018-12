E-world 2019 - 5. bis 7. Februar 2019 in Essen - Halle 5, Stand 412 (meterpan) Mit Tremondi feiert ein neuer Player im Markt der Lösungen für die Smart-Meter-Gateway-Administration (SMGA) seine E-world-Premiere. Über die Module iGWA, iMD und iEMT deckt Tremondi alle Anforderungen an den Aufbau einer integrierten Lösung für die Umsetzung einer schlanken SMGA, für die Überwachung des Betriebs sowie für die Ab-bildung von Mehrwertangeboten auf Basis des CLS-Managements ab. Die Plattform ist offen für alle gängigen Branchenlösungen und kann integriert mit SAP und Wilken ENER:GY oder NTS.suite sowie mit an-deren Systemen eingesetzt werden. Das System wird in zwei geo-redundanten Rechenzentren auf Basis einer ISMS- und TR- 3109-6 konformen Server-Architektur betrieben, kann aber auch "on premise" ein-gesetzt werden. Sie wird im ersten Quartal 2019 entsprechend zertifiziert sein. Tremondi tritt als Mitaussteller auf dem Stand von meterpan auf, der auf Basis der Tremondi-Plattform die Gateway-Administration auch als Full-Service anbietet - sowohl für den grundzuständigen als auch für den wettbewerblichen Messstellenbetrieb (gMSB/wMSB). Bei der Entwicklung der neuen Plattform wurde nicht nur besonders auf eine anwenderfreundliche Bedienung geachtet. Auch die Unterstützung von Mehrwertdiensten sollte einfach realisierbar sein. So können nun mithilfe der Tremondi-Plattform auch weitergehende Angebote ohne großen Aufwand umgesetzt werden: etwa in den Bereichen Submetering, Mehrspartenauslesung, Eigenverbrauchsoptimierung oder für den Aufbau von Prosumer-Geschäftsmodellen. Das Modul iGWA bildet die Kernprozesse der Gateway-Administration ab. Über die integrierten Billing-Konnektoren können die entsprechenden Branchenlösungen angebunden werden. Hierzu stehen ein standardisiertes Interface sowie IM4G SAP-Applikationen bereit. Die Anbindung kann aber auch über ERP-spezifische Schnittstellen realisiert werden. Zentraler Vorteil dieser Lösung ist die Nutzung bestehender Daten des jeweiligen ERP-Systems - ohne redundante und fehleranfällige Pflege derselben Daten. Das Modul iEMT übernimmt die Messdatenverarbeitung sowie die bidirektionale Kommunikation über die CLS-Schnittstellen. Je nach Ausprägung der angeschlossenen Hardware lassen sich so beliebige Schalthandlungen und Parametrierungen durch den Anwender durchführen. Mögliche Szenarien sind dabei die Einbindung von Kiwi-Grid-, Gridsense- oder LoRa-Geräten für die Implementierung von IoT-Anwendungen über Smart-Meter-Gateways. Das Modul iMD bietet schließlich ein Meter-Dashboard für die Visualisierung und Überwachung des intelligenten Messstellenbetriebs. Bei der Entwick-lung des iMD stand das einfache Handling sowie eine intuitive Visualisierung der Zustände des Systems im Vordergrund, beispielsweise über eine integrierte Ampelfunktion. Kontaktdaten: Tremondi GmbH - Julian Stenzel & Frank Technow Paul-Dietrich-Straße 14 - 93133 Burglengenfeld Tel. +49 947130 73 237 julian.stenzel@tremondi.eu - www.tremondi.eu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über Tremondi Tremondi ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Wilken Software Group, Ulm, und der IVU GmbH, Norderstedt. Es wurde als unabhängiger Plattformanbieter von Lösungen für die Smart-Meter-Gateway-Administration aufgestellt, der die Integration der SMGA-Prozesse mit allen etablierten Billing- und Branchensystemen für die Versorgungswirtschaft unterstützt. Die Plattform wird in zwei geo-redundanten Rechenzentren in Ulm und Norderstedt betrieben, die allen Anforderungen der technischen Richtlinie TR- 3109-6 genügen und nach ISO 27001 zertifiziert sind. Mit seiner Plattform unterstützt Tremondi sowohl den grundzuständigen als auch für den wettbewerblichen Messstellenbetrieb (gMSB/wMSB). Dies ist eine Presseinformation der Tremondi GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

