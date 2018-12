Siemens-Chef Joe Kaeser und die Gewerkschaften sind in der Regel keine guten Freunde. Häufig steht der Manager in der Kritik - zuletzt unter anderem wegen dem Personalabbau in der Kraftwerkssparte. Doch bei der anstehenden Fusion der Bahnsparte mit Alstom ist die IG Metall auf Kaesers Seite. EU-Kommissarin Margrethe Vestager steht dagegen in der Kritik.

Den vollständigen Artikel lesen ...