Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Montag klare Gewinne auf breiter Front und knüpft damit an die starke Vorwoche an. Allerdings hat der SMI die Höchststände aus dem frühen Geschäft nicht verteidigt. Das am G20-Gipfel in Argentinien getroffene Abkommen zwischen den USA und China, vorläufig auf verschärfte Zollmassnahmen zu verzichten, stützt die Aktienmärkte weltweit und ebenso den Ölpreis. Hierzulande profitieren insbesondere konjunktursensitive Aktien von der wieder etwas zuversichtlicheren Stimmung, wogegen die defensiven Schwergewichte nicht gefragt sind.

Das sino-amerikanische Verhandlungsergebnis wird in Marktkreisen wahlweise als "Waffenstillstand" oder "Burgfrieden" bezeichnet. Dies deutet auf den zeitlich beschränkten Charakter hin. Denn die US-Seite hat China ein Ultimatum von 90 Tagen für die Erfüllung von verschiedenen Forderungen gestellt. Dies wird denn auch in verschiedenen Kommentaren trotz des momentan an den Börsen herrschenden Vorwärtsdrangs kritisiert. Die grosse Lösung im Handelsstreit sei dies noch nicht, hiess es unter anderem. Aber immerhin sei eine weitere Eskalation verhindert worden.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.50 Uhr 1,21 Prozent höher bei 9'147,17 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 1,78 Prozent auf 1'416,85 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,21 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...