Hinsichtlich der Dividende ist die Vergangenheit sicherlich kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Frage einfach die Investoren von General Electric. Der riesige Mischkonzern hat nämlich seine Dividende von 0,12 US-Dollar pro Aktie auf einen Cent gekürzt. Doch es ist ein gut geführtes Unternehmen mit einer langen, soliden Erfolgsbilanz bei der Dividendenzahlung und sogar der konsequenten Erhöhung der Dividende. Im Folgenden beschreiben drei Motley-Fool-Mitarbeiter jeweils eine Aktie mit einem angesehenen Geschäft und einer konstanten Auszahlung an die Aktionäre in der Vergangenheit. Erfahre, warum Kimberly Clark (WKN:855178), Enterprise Product Partners (WKN:915716) und Genuine Parts (WKN:858406) in der Lage sein sollten, ihre Erfolgsgeschichten für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...