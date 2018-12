Markgröningen (ots) -



Die von TowerBrook Capital Partners (TCP) übernommene ACPS Automotive Gruppe hat für das künftige Wachstum des Unternehmens die Weichen für eine neue strategische und operative Führung gestellt. Gerhard Böhm (61), der übergangsweise vom Mai bis November 2018 als CEO und Geschäftsführer von einem der führenden Unternehmen für Anhängevorrichtungen von PKWs in Europa die Neuausrichtung federführend vorangetrieben hat, wechselt nun vollständig in den Beirat der ACPS Automotive Gruppe und lenkt dort künftig die strategischen Geschicke des Gesamtunternehmens. Caspar Baumhauer (56) übernimmt die operative Leitung der Gruppe als neuer CEO und Geschäftsführer.



"Wir freuen uns sehr, dass wir Caspar Baumhauer als Geschäftsführer gewinnen konnten. Er ist ein international äußerst erfahrener Manager, der seine Führungsstärke bereits vielfach unter Beweis gestellt hat und ein ausgewiesener Automotive-Experte ist. Er leitet ein schlagkräftiges Führungsteam. Gemeinsam mit diesem wird Caspar Baumhauer ACPS Automotive voranbringen und die starke Position des Unternehmens als Innovations- und Technologieführer ausbauen", sagte der Beiratsvorsitzende Gerhard Böhm.



Caspar Baumhauer ist seit über 25 Jahren in der Automobilindustrie tätig und war zuletzt als Geschäftsführer und Präsident des Geschäftsbereichs Zentral-Europa bei der Plastic Omnium Automotive Exterior insbesondere für die Integration der von Faurecia übernommenen Stoßfänger-Aktivitäten verantwortlich. In früheren Berufsstationen war Caspar Baumhauer Vorstandsvorsitzender der W.E.T. Automotive Systems AG, weltweiter Marktführer für Sitzheizungen und Sitzklimatisierung. Des Weiteren war er bei Faurecia und Sommer Allibert in leitender Funktion für das Geschäft des deutschen Marktes verantwortlich, zuletzt als Vorstand Modules & Systems bei Faurecia. Caspar Baumhauer hat einen MBA am INSEAD in Fontainebleau, Frankreich, absolviert.



Das Unternehmen



ACPS Automotive ist eines der führenden Unternehmen Europas für Anhängerkupplungen von PKWs. Dabei steht das Unternehmen für Technologieführerschaft und hat den Anspruch mit seinen Neuheiten, Märkte zu gestalten. Über 150 Patente dokumentieren die ausgeprägte Innovationskultur.



Die ACPS Automotive setzt als Entwickler und Hersteller mit der Technik ihrer Transportlösungen am Hauptsitz in Markgröningen und weltweit neun Produktionsstandorten Maßstäbe. Davon profitieren unsere Kunden - die internationale Automobilindustrie in der Erstausrüstung und die Unternehmen im Zubehörmarkt in der Nachrüstung.



ACPS Automotive zählt rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wurde 1955 in Möglingen bei Stuttgart gegründet und unter der Marke ORIS bekannt. Durch die Entwicklung zahlreicher Neuheiten hat unser Unternehmen den Markt für Anhängevorrichtungen geprägt und zu dem gemacht, was er heute ist. 1985 haben wir die weltweit erste abnehmbare Anhängevorrichtung mit vielen Vorteilen gegenüber den bis dahin ausschließlich fest angebrachten Varianten entwickelt. Anfang der 2000er Jahre schuf das Unternehmen einen neuen Standard mit den ersten mechanisch schwenkbaren Anhängevorrichtungen. 2010 folgte dann eine weitere Innovation: Die erste vollautomatisch schwenkbare Anhängevorrichtung für maximalen Komfort und Sicherheit.



