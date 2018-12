Außenminister Heiko Maas (SPD) hat fortgesetzte Kritik der US-Regierung am Bau der deutsch-russischen Gasleitung Nord Stream 2 zurückgewiesen. Es gebe von der russischen Seite die Zusage, dass der Gastransport über die Ukraine erhalten bleibe, sagte Maas am Montag in Berlin. Nord Stream 2 soll Gas direkt von Russland über die Ostsee nach Deutschland transportieren. Die USA, aber auch einige europäische Staaten kritisieren das Projekt scharf.

Es gehe darum zu sichern, dass es auch weiter einen alternativen Gastransit durch die Ukraine gibt, damit der Ukraine die Einnahmen nicht komplett verloren gehen, sagte Maas bei einer Pressekonferenz mit seinem slowenischen Amtskollegen Miro Cerar. Der russische Präsident Wladimir Putin habe Kanzlerin Angela Merkel im August eine entsprechende Zusage gegeben.

"Das heißt, sich zurückzuziehen aus diesem Projekt würde auch bedeuten, diese politische Forderung zurückzunehmen", sagte Maas. Auch ohne Beteiligung deutscher Unternehmen werde Nord Stream 2 gebaut, sagte er. "Es würde allerdings keinen mehr geben, der sich dafür einsetzt, dass es zu einem alternativen Gastransit durch die Ukraine kommt."/cn/DP/she

AXC0138 2018-12-03/12:09