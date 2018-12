Trumps vergleichsweise dezenter Auftritt beim G20-Gipfel hat Hoffnung geweckt. Vielleicht ist ein neues Freihandelsabkommen doch auch mit dem Polterer aus Washington möglich? Doch für Europa ist die Kuh nicht vom Eis.

Die Wirtschaftswelt steckt in einem massiven Handelskonflikt: Die größten ökonomischen Blöcke belasten einander mit Zöllen und ziehen Barrieren hoch. US-Präsident Donald Trump ist einer der Hauptakteure, Chinas Präsident Xi Jinping ist ein anderer. Die Europäer hoffen noch immer, weitgehend verschont zu bleiben. Das weltweite Wachstum leidet schon jetzt, wie der Internationale Währungsfonds deutlich macht. Der G20-Gipfel in Buenos Aires war ein Hoffnungsschimmer - wenn nicht neue Autozölle der Amerikaner alles gleich wieder zunichte machen. Die wichtigsten Fragen zum Handelsstreit:

Was droht Europa als nächstes aus den USA?Die große Drohkulisse sind Autozölle für Europa, die vor allem die deutschen Hersteller empfindlich treffen würden. US-Präsident Trump hat bei Handelsminister Wilbur Ross einen Prüfbericht in Auftrag gegeben, ob die derzeitigen Autoimporte - auch von Verbündeten aus Europa wie dem Autoland Deutschland - die Nationale Sicherheit der USA bedrohen. Die Rechtsgrundlage wäre also eine ähnliche wie bei den Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte. Kritiker vermuten dahinter einen Versuch, Regeln der Welthandelsorganisation zu umgehen. Die Autozölle könnten ein Niveau von 25 Prozent erreichen - zusätzlich zu den bisher geltenden Einfuhrbeschränkungen.

Lässt sich das abwenden?Das ist unklar. Trump hatte den Bericht im Mai in Auftrag gegeben - er sollte eigentlich im August veröffentlicht werden. Die Europäer versuchen mit Nachdruck, die Zollkeule zu verhindern. Spitzenmanager der deutschen Autohersteller wollen am kommenden Dienstag mit Vertretern der US-Regierung im Weißen Haus zusammenkommen. Geplant seien Gespräche mit Wirtschaftsminister Wilbur Ross und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Erwartet werden VW-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...