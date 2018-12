Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate im Euroraum ist vorläufigen Angaben zufolge im November deutlicher als im Vorfeld erwartet von 2,2% auf 2,0% gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Die Abschwächung der Preisdynamik sei dabei auf breiter Front erfolgt. So sei die Kerninflationsrate von 1,1% auf 1,0%, die Jahresrate von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak von 2,2% auf 2,0% gesunken. Hinzu gekommen sei ein deutlicher Preisrücksetzer bei der Energiekomponente, die "nur" noch 9,1% mehr gekostet habe als im entsprechenden Vorjahresmonat, nach 10,7% im Oktober. Im Gegensatz zu Deutschland, wo witterungsbedingte Lieferengpässe für eine nochmalige Beschleunigung der Preisdynamik in dieser Kategorie gesorgt hätten, habe sich der in den vergangenen Wochen kräftig gesunkene Ölpreis in der Eurozone deutlicher ausgewirkt. (03.12.2018/alc/a/a) ...

